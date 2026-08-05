Villa Santa Lucia, tornano i “Giochi Popolari in Piazza” per rilanciare i borghi

A Villa Santa Lucia la socialità e il senso di comunità sono tornati protagonisti grazie al grande successo di “Giochi Popolari in Piazza – Divertimento, sport e tradizioni per tutta la comunità”, l’iniziativa patrocinata dal Comune, realizzata in collaborazione con Sport Academy e l’associazione Terre del Basso Lazio, e sostenuta con convinzione dal partito Evoluzione e Libertà.

​L’evento, promosso e organizzato da Davide Frecentese, membro della direzione nazionale del partito, ha rappresentato molto più di un semplice appuntamento estivo: è stato un vero e proprio progetto di inclusione e coesione sociale. Attraverso il recupero dei giochi tradizionali del format “Girogiocando nei Borghi”, i campi all’aperto di basket e pallavolo dedicati ai più piccoli e momenti di musica e festa, la piazza si è trasformata in un luogo d’incontro intergenerazionale, capace di far riscoprire il valore dello stare insieme, della solidarietà di paese e del sano divertimento lontano dagli schermi digitali.

​A testimonianza della rilevanza dell’appuntamento per tutto il territorio, ha presenziato una folta e qualificata delegazione dei vertici del partito: oltre a Gianluca Quadrini (Consigliere Provinciale di Frosinone, Dirigente Anci Lazio e Vicesegretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà), erano presenti il Presidente Nazionale Mirko Greco, il Segretario Nazionale Giuseppe Basile, il Coordinatore Nazionale Centro-Sud Diego Sardellitti e il Responsabile per le Politiche della Sicurezza Carmine Cosma.

​Le dichiarazioni dei vertici: al centro la forza della comunità e il valore sociale

​Gianluca Quadrini (Vicesegretario Nazionale Vicario, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente Anci Lazio):

«Questa manifestazione ha dimostrato quale sia la vera essenza dei nostri borghi: la capacità di fare comunità, di accogliere e di creare legami sociali forti. Ringrazio di cuore Davide Frecentese per l’impegno profuso nel realizzare un evento che ha messo al centro i bambini, gli anziani e le famiglie. In un’epoca in cui si rischia l’isolamento, riportare le persone nelle piazze attraverso il gioco e la memoria storica dei giochi popolari ha un valore sociale inestimabile. Come Vicesegretario Vicario e amministratore provinciale, ribadisco che il nostro impegno fondamentale è e sarà sempre quello di contrastare lo spopolamento umano e sociale dei nostri centri, garantendo spazi di crescita sana, aggregazione e vita collettiva».

​Mirko Greco (Presidente Nazionale di Evoluzione e Libertà):

«L’impatto sociale di questa serata è il segnale più bello che potessimo dare. Vedere generazioni diverse incontrarsi e divertirsi insieme sulla stessa piazza ci conferma che la politica deve ripartire dalle persone e dalle relazioni umane. Un plauso a Davide Frecentese e a tutta la squadra locale per l’impeccabile organizzazione: Evoluzione e Libertà continuerà a sostenere e promuovere con forza queste iniziative che restituiscono anima, dignità e calore umano ai nostri territori».

​Giuseppe Basile (Segretario Nazionale di Evoluzione e Libertà):

«Lo sport popolare e la riscoperta delle tradizioni sono strumenti formidabili di inclusione, prevenzione del disagio giovanile e integrazione. Trasformare uno spazio pubblico in un cantiere di sorrisi e condivisione rappresenta una forma altissima di servizio alla cittadinanza. Complimenti a Davide Frecentese e a quanti si sono spesi per far battere forte il cuore di Villa Santa Lucia nel segno dei valori più autentici».

​Un ringraziamento unanime è stato rivolto da tutti gli esponenti presenti — tra cui il Coordinatore Centro-Sud Diego Sardellitti e il Responsabile Politiche della Sicurezza Carmine Cosma — che hanno sottolineato come un presidio sociale forte, fatto di piazze vive e comunità coese, sia anche la prima e più efficace forma di sicurezza, serenità e benessere per i cittadini.