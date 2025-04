Villa Santa Lucia, successo per il secondo incontro del Network Giovani della provincia di Frosinone

Sabato scorso si è svolto a Villa Santa Lucia il secondo incontro del Network Giovani della provincia di Frosinone, un appuntamento partecipato e ricco di contenuti, che ha visto coinvolti i gruppi territoriali provinciali, numerosi giovani under 36, la deputata e coordinatrice del M5S Ilaria Fontana, il referente territoriale Goacchino Nota, il consigliere regionale Valerio Novelli, e la consigliera comunale di Villa Santa Lucia Teresa Meta.

Un momento di confronto e crescita collettiva, durante il quale si è discusso di cultura, lavoro, ambiente, rigenerazione urbana e del ruolo fondamentale delle nuove generazioni nella costruzione del futuro del territorio.

«Svolgere questa seconda tappa proprio a Villa Santa Lucia ha per me un significato speciale: è il paese in cui sono cresciuta, quello per cui ho scelto di impegnarmi.Una volta eletta, mi sono scontrata con difficoltà che non avevo previsto. Non è stato facile, tra critiche e pregiudizi, ma ho scelto di non arrendermi.Credo fermamente che, con impegno e passione, sia possibile costruire una comunità di cui essere fieri” afferma la consigliera comunale Teresa Meta.

«Dare continuità e forza ai giovani, ascoltarli e parlare con loro è fondamentale – ha dichiarato l’On.Ilaria Fontana – Stiamo costruendo l’agenda giovani per la nostra provincia. Ripartiamo dai semi che, con cura e visione, diventeranno frutti».

Il percorso del Network Giovani continua, con l’obiettivo di creare spazi di partecipazione attiva e costruire proposte concrete insieme ai territori.

Presto il terzo incontro itinerante, con nuove tappe e nuove energie.