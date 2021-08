Villa Santa Lucia – Si perde in montagna, 26enne ritrovato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di Villa Santa Lucia, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano, ritrovavano un 26enne di Torino smarritosi tra i monti. In particolare l’uomo, mentre percorreva un sentiero sterrato in direzione dell‘Abbazia di Montecassino, in località “Monte Santangelo” del predetto Comune, intimorito dalla presenza di numerosi cinghiali, abbandonava il percorso segnalato perdendo l’orientamento e smarrendosi quindi nella fitta boscaglia. Lo stesso, effettuava una telefonata dal cellulare al numero d’emergenza NUE “112” alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cassino spiegando l’accaduto all’operatore che, rassicurato il malcapitato, provvedeva ad una preliminare individuazione della sua posizione ed al successivo invio sul posto del personale della competente Stazione Carabinieri. I militari, in costante contatto telefonico con il giovane, si inoltravano nella macchia arbustiva e, prima del sopraggiungere dell’oscurità, riuscivano a localizzarlo in evidente stato di shock e disidratato.Il personale operante provvedeva a riportare a valle il disperso che, sottoposto a controllo medico da parte del personale sanitario 118 prontamente fatto giungere sul luogo, veniva riscontrato affetto da ferite e tagli superficiali.

comunicato stampa