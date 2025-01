VILLA SANTA LUCIA: RISOLTO L’ANNOSO PROBLEMA DI UN IMPIANTO ASCENSORE IN UNA PALAZZINA DI VIA ROMUALDO RIZZA

Villa Santa Lucia protagonista in questi giorni degli interventi dell’Ater della Provincia di Frosinone. L’Ente è, infatti, riuscito a risolvere un annoso problema che affliggeva i residenti di una palazzina in Via Romualdo Rizza: il mancato funzionamento dell’impianto ascensore. Per anni il complesso è stato abbandonato a se stesso: non è mai stato costituito un condominio con l’evidente conseguenza di una totale disorganizzazione che ha inciso in maniera determinante sulla qualità della vita degli inquilini. L’Ater, sotto la guida del Commissario straordinario, l’On. Antonello Iannarilli, è intervenuta prontamente costituendo il condominio, nominando un nuovo amministratore e provvedendo a espletare tutti gli adempimenti utili per la risoluzione della problematica assicurando che il servizio sia ripristinato quanto prima, vista la presenza di disabili tra gli inquilini.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il Commissario straordinario – di essere riusciti a risolvere una situazione incresciosa, da troppo tempo ignorata, all’interno di un palazzo dove risiedono utenti fragili e che hanno assoluta necessità di un impianto ascensore funzionante. L’Ater ha messo in atto tutti i provvedimenti di propria competenza per assicurare, non solo che l’ascensore sia messo in funzione in breve tempo, ma anche che, grazie alla costituzione di un condominio e la conseguente nomina di un amministratore, gli interessi degli utenti e dell’Ente siano tutelati, così da offrire il miglior servizio possibile. Il nostro compito precipuo è quello di rispondere alle esigenze del territorio ed essere pronti a dare un esito concreto alle istanze dei cittadini. Sulla scorta di queste considerazioni, merita una menzione l’intervento di ristrutturazione edilizia per la riqualificazione energetica e il miglioramento sismico di 50 alloggi proprio nel comune di Villa Santa Lucia, in località Pagliarello, finanziato attraverso il Fondo complementare al PNRR “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”. I lavori procedono, siamo oltre il 70% del completamento. Si tratta di un miglioramento tangibile degli immobili e di conseguenza della qualità della vita delle famiglie residenti. L’ennesima conferma che rendere efficiente e responsivo un Ente è possibile a patto che le iniziative da intraprendere sottendano una politica lungimirante ed organica che tenga conto delle criticità e sia tesa ad operare attivamente per risolverle. Finora il nostro focus – prosegue Iannarilli – è stato quello di individuare quali fossero i punti deboli dell’Azienda e porvi rimedio attraverso l’applicazione di una serie di correttivi notevoli che hanno riguardato diversi aspetti: da quello amministrativo e gestionale interno, alle problematiche inerenti la morosità – si veda la riscossione mediante ruolo attraverso un’agenzia di riscossione – passando per la lotta alle occupazioni abusive, giungendo all’interscambio tra l’Ater le istituzioni, le autorità e i Comuni. Quest’ultimo è un fattore imprescindibile affinché ciascun attore per il proprio ruolo sia in grado di agire rapidamente e con efficacia. Siamo sulla strada giusta e proseguiamo indefessi il nostro lavoro, fedeli all’impegno preso con i cittadini e con il Presidente Rocca, la sua Giunta e l’Assessore Ciacciarelli, che hanno riposto in me e in questa amministrazione la propria fiducia, rinnovando il mio incarico di Commissario straordinario”.