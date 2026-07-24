Villa Santa Lucia, oltre 300 mila euro per 50 alloggi popolari

La Regione Lazio ha stanziato 305.000 euro per la riqualificazione di 50 alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nel comune di Villa Santa Lucia. Il finanziamento, destinato ad Ater Frosinone, punta a migliorare le condizioni abitative degli immobili attraverso una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione.

Ad annunciare il provvedimento è l’assessore regionale al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Pasquale Ciacciarelli, che ha sottolineato come le risorse consentiranno di intervenire su edifici che necessitano di lavori per garantire maggiore sicurezza, efficienza e qualità della vita agli assegnatari.

Tra gli interventi previsti rientra anche il rifacimento dell’impianto fognario, considerato una delle opere più urgenti per il complesso residenziale. L’obiettivo è risolvere criticità presenti da tempo e preservare il patrimonio pubblico, migliorando al contempo i servizi offerti ai residenti.

L’investimento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’edilizia popolare del territorio e si inserisce nel più ampio piano della Regione Lazio finalizzato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico, con l’intento di offrire alloggi più sicuri, moderni e funzionali alle esigenze delle famiglie.