Villa Santa Lucia, Ciacciarelli: “Iniziati i lavori di riqualificazione di 50 alloggi Ater”

“Ieri hanno preso avvio i lavori di riqualificazione energetica e sismica di quattro immobili di proprietà ATER della Provincia di Frosinone, per un totale di 50 alloggi, situato nel Comune di Villa Santa Lucia- Località Pagliarello.

Tale intervento, che si concluderà entro un anno, è stato finanziato nell’ambito del Programma SICURO, VERDE E SOCIALE, fondo complementare al PNRR (PNC) con uno stanziamento di circa 3,3 milioni di euro, consentirà la piena ristrutturazione ed adeguamento delle strutture interessate, dando così una risposta positiva a molte famiglie che da tempo vivono una situazione di disagio, considerando lo stato strutturale delle proprie abitazioni.

Fin dal momento dell’ insediamento ci siamo subito messi a lavoro, insieme gli uffici competenti, affinché un importante strumento quale il PNRR non rimanesse un mero concetto astratto, ma si concretizzasse in interventi importanti per il nostro territorio regionale, l’apertura del cantiere in Località Pagliarello costituisce uno dei primi risultati di tale logica di lavoro, proiettata ad affrontare e superare molteplici problematiche riscontrate in questo settore.

Ringrazio il Presidente Rocca per aver condiviso questa azione, dimostrando particolare attenzione alle esigenze dei vari territori della nostra regione.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA