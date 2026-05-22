Villa Santa Lucia – Arrestato 54enne con pistola rudimentale e munizioni

Un arsenale rudimentale ma letale nascosto tra le mura domestiche. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino durante un’operazione scattata nei giorni scorsi, che ha portato all’arresto in flagranza un 54enne residente a Villa Santa Lucia. L’operazione è nata da un normale controllo stradale in via Santa Scolastica. L’uomo viaggiava a bordo della sua autovettura insieme al figlio ventenne quando è stato fermato dai militari. Durante l’ispezione dell’auto, sono state rinvenute tre cartucce calibro 9 Flobert, un ritrovamento che ha spinto gli operati a estendere la perquisizione all’abitazione dell’uomo. Una volta all’interno dell’appartamento, i militari hanno rinvenuto nel comodino della camera da letto una pistola artigianale, realizzata con tubi d’acciaio saldati tra di loro. Nonostante l’aspetto rudimentale, l’arma è stata giudicata idonea allo sparo di cartucce calibro 12 e potenzialmente letale, venendo quindi classificata come arma clandestina. Nel resto della stanza sono stati ritrovati ulteriori armi e munizioni sottoposti a sequestro. I controlli, estesi all’intera abitazione, hanno permesso di rinvenire anche alcuni grammi tra hashish e marijuana a carico del figlio e per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti (ex art. 75 D.P.R. 309/90). Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Nei giorni successivi, il Tribunale di Cassino accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto disponendo poi l’immediata liberazione dell’indagato.