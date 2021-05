Villa S. Lucia, chiesta intitolazione luogo pubblico alle vittime delle Marocchinate

Nella giornata di lunedì, presso gli uffici preposti del comune di Villa S. Lucia, è stata depositata una richiesta di intitolazione alle vittime delle Marocchinate, da parte del dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Maurizio Tivinio, che di seguito in una nota stampa dichiara: Questa mattina ho protocollato presso il comune di Villa S. Lucia, una mozione per intitolare una strada, una via, o un parco in ricordo delle vittime delle “Marocchinate”, così come avevo anticipato nelle manifestazion di Giuliano di Roma,Ferentino e Frosinone del 18 maggio. Manifestazioni importanti e significative, che servono a mantenere vivo il ricordo su quelle atrocità commesse nei confronti dei nostri concittadini, e che vedono la Ciociaria, come zona più colpita da quei tragici eventi. Il mio è un messaggio chiaro e forte, e sta a significare che Villa S. Lucia non dimentica. Proprio per questo, conclude Tivinio, mi rivolgo all’amministrazione comunale, certo che saprà dimostrare sensibilità nel ricordare tutte le vittime delle marocchinate, intitolando loro uno spazio pubblico del nostro paese”.

