VILLA MEDICI: Lettura speciale di Maylis de Kerangal per la presentazione del suo nuovo romanzo, “Jour de ressac”

Venerdì 15 novembre alle ore 18:30, presso il Grand Salon di Villa Medici, la scrittrice francese Maylis de Kerangal terrà una lettura speciale in occasione della pubblicazione del suo ultimo romanzo, Jour de ressac, edito da Éditions Verticales. L’evento sarà un’opportunità unica per immergersi nell’universo narrativo dell’autrice, con brani che evocano con intensità e profondità tematiche di perdita, memoria e trasformazione. L’ingresso è gratuito con prenotazione al link https://www.ticketlandia.com/m/event/lecture-maylis-kerangal-fr Nell’opera, de Kerangal ci conduce attraverso un viaggio di riflessione e rinascita, dipingendo scenari affascinanti e potenti come la raffineria di Gonfreville-l’Orcher, descritta nel romanzo come un luogo indecifrabile e nebuloso, dove il paesaggio industriale si mescola alle emozioni umane e alle vicende dei protagonisti. Jour de ressac esplora temi complessi e universali, legati alla memoria e al rapporto con il passato, e conferma la maestria narrativa che ha reso celebre l’autrice nel panorama letterario internazionale. Maylis de Kerangal è una delle voci più autorevoli della narrativa francese contemporanea. Autrice di una quindicina di romanzi e racconti, le sue opere, pubblicate principalmente da Éditions Verticales/Gallimard, sono state tradotte in molte lingue e hanno ricevuto importanti riconoscimenti internazionali. Tra i suoi successi più noti figurano Réparer les vivants (2014), premiato con numerosi riconoscimenti e adattato per il cinema e il teatro, e Un monde à portée de main (2018), un romanzo dedicato al mondo della pittura e della creazione. La lettura di de Kerangal a Villa Medici segue il simposio internazionale “Scrittorə e Sociologə” organizzato dalla Sapienza Università di Roma e ospitato nella stessa sede. https://villamedici.it/it/programme/scrittori-sociologi/