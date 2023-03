Villa Medici: è aperto il bando di gara per visite guidate e attività pedagogiche

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici ha pubblicato il nuovo bando rivolto a guide ed educatori museali per le visite guidate e attività pedagogiche che si svolgono nella Villa.

Le candidature sono aperte fino al 12 marzo 2023.

Tutti i dettagli sono sul sito ufficiale della Villa al punto 2 del seguente link:

villamedici.it/scoprire-e-visitare-la-villa/organizzazione/gare-appalto

A proposito dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un’istituzione culturale francese avente sede dal 1803 a Villa Medici, villa del XVI secolo circondata da un parco di sette ettari e situata sulla collina del Pincio, nel cuore di Roma.

Ente pubblico dipendente dal ministero della Cultura francese, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici svolge tre missioni complementari: ospitare artisti e artiste, creatori e creatrici, storici e storiche dell’arte di alto livello in residenza annuale o per soggiorni più brevi; realizzare un programma culturale ed artistico che interessa tutti i campi dell’arte e della creazione e che si rivolge ad un vasto pubblico; conservare, restaurare, studiare e far conoscere al pubblico il proprio patrimonio architettonico e paesaggistico e le proprie collezioni.

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è diretta da Sam Stourdzé.

