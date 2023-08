Villa Latina – La discarica abusiva di via Saccocci è da bonificare

I volontari di Fare Verde hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria una ingente quantità di rifiuti stoccati alla rinfusa nella discarica a cielo aperto di via Saccocci nel Comune di Villa Latina , sul terreno comunale , presso l’area camper.

Si tratta di rifiuti ingombranti e altre tipologie di rifiuti in uno spazio recintato più volte segnalato al Comune di Villa Latina e già bonificato nel 2021 dai volontari di Fare Verde Villa Latina .

Fare Verde Villa Latina rappresenta che per la Corte di Cassazione , non è necessario realizzare opere finalizzate alla gestione e al funzionamento della discarica affinché possa configurarsi una discarica abusiva. Il reato di discarica abusiva si configura quindi anche « con il semplice allestimento o il destinare semplicemente un determinato sito a tale scopo, con la conseguenza che l’eventuale realizzazione di opere può confermare la destinazione dell’area a discarica, ma non costituisce una condizione assolutamente necessaria».

Pertanto quella di via Saccocci (area camper) potrebbe essere una discarica abusiva a cielo aperto allestita sul terreno comunale dove i cittadini sono soliti smaltire i loro rifiuti incuranti delle conseguenze per l’ambiente. L’attuale amministrazione comunale di Villa Latina che non ha fatto installare nemmeno un cartello di divieto di discarica per i rifiuti o una telecamera per sorprendere chi va a smaltire i rifiuti è a dir poco distante anni luce da Fare Verde e non rappresenta un buon esempio per quella parte della popolazione che rispetta le leggi dello Stato e della Regione Lazio.

La cosa più di buon senso da fare in questo momento è la bonifica di questa prima discarica di rifiuti in via Saccocci . Nel frattempo Fare Verde ha già segnalato ogni cosa all’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Cassino e ai Carabinieri Forestale di Atina.

Fare Verde Gruppo Villa Latina

COMUNICATO STAMPA