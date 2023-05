Villa Latina – Inizia con grandissimo entusiasmo il progetto Aiutiamo le Api di Fare Verde

Fare Verde Provincia di Frosinone il 7.5.2023 ha presentato A Villa Latina il progetto Aiutiamo le Api patrocinato dalla Provincia di Frosinone con la partecipazione attiva di Fare Verde Villa Latina nella meravigliosa cornice urbana del Comune . Alla breve cerimonia ha partecipato l’Ente Comune rappresentato dal Sindaco Rossi e dall’intera Giunta Comunale . Ci sono state parole di ringraziamento per i volontari che si sono prodigati e si prodigano per l’Ambiente inteso come indispensabile bene comune . Il progetto Aiutiamo le Api decolla in modo spettacolare da Villa Latina con la messa a dimora di 16 piante nell’area del parcheggio di Via Roma , davanti al museo della zampogna e nella frazione Valle Grande. Tre piccole oasi della biodiversità urbane che permetteranno di monitorare l’inquinamento ambientale del territorio urbano attraverso esami di certezza sul miele prodotto localmente per la presenza di metalli pesanti mentre invece altre analisi biochimiche che saranno eseguite sui corpicini delle api morte permetteranno di accertare la presenza di pesticidi e altre sostanze chimiche che possono essere nocive per gli insetti impollinatori e per gli esseri umani. Il progetto si concluderà l 21 Novembre Giornata Nazionale dell’Albero presso diversi edifici scolastici..

Il 7 maggio 2023 è stata la data in cui i tanti iscritti di Fare Verde Villa Latina hanno eletto all’unanimità il Sig. Domenico Fusco nuovo presidente del gruppo locale. Il Dott. Marco Belli Dirigente Nazionale di Fare Verde commissario uscente di Fare Verde Villa Latina ha sottolineato le grandi iniziative che sono state realizzate dall’associazione. La raccolta degli pneumatici fuori uso con lo smaltimento e riciclo certificato di 19.000 kg di PFU con l Consorzio Ecotyre a costo zero per la comunità Agnonese; La giornata ecologica per il recupero degli ingombranti che sono stati smaltiti presso l’Astra Ecologica; L’impegno diretto per la messa in sicurezza dell’ex discarica Camponi con l’ufficio del Commissario del Governo Italiano per la bonifica delle discariche abusive già sanzionate dall’Unione Europea che ha permesso al Comune di far uscire l’Italia dalla multa emessa dall’Unione Europea ; I due campi estivi tematici sull’ecologia dedicati ai bambini di Villa Latina che sono stati un indiscusso successo sociale e ambientale; La donazione di 1200 mascherine e disinfettante, nel periodo più brutto della pandemia , con il progetto finanziato dalla Regione Lazio; La forte azione nei confronti di Acea anche con denuncia all’Autorità Giudiziaria per il depuratore delle acque reflue urbane con l’istituzione del tavolo tecnico a cui partecipò la Regione Lazio. (Acea , poi , non ha mantenuto l’impegno di costruire il nuovo depuratore ma presto ne dovrà rendere conto); Il contrasto allo sversamento delle acque di vegetazione nel torrente Mollarino. La battaglia ancora in corso per il dissesto idrogeologico ; Per la raccolta differenziata purtroppo si è potuto fare ben poco in quanto gestita da altro ente alieno al Comune di Villa Latina. Fare Verde ha perso tempo nel rispondere a qualche leone da tastiera che non ha nessuna contezza del volontariato quando ci ha scambiato per spazzini e spioni o addirittura di parte cercando di coinvolgere gli iscritti nel pessimo clima del “bellum omnium contra omnes” che è stato instaurato con l’avvelenamento dei pozzi della società civile. Fare Verde è lontana anni luce da questo modo di pensare e di agire tanto è vero che non ha mai gravato sul bilancio Comunale e da quando è presente in Ciociaria , non c’è mai stata la volontà di destabilizzare nessuna amministrazione comunale. Il suo unico scopo è quello di proteggere l’Ambiente, La Natura e la Biodiversità anche con il ricorso all’Autorità Giudiziaria ma senza nessun accanimento contro nessuno. Fare Verde a Villa Latina pensa al futuro e alle nuove generazioni ed infatti in questi giorni verrà deciso se e dove realizzare la terza edizione del SUMMER CAMP per un’estate 2023 dedicata alla biodiversità.

