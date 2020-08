Villa Latina – Il Summer Camp termina le attività con l’appuntamento al 2021

Si è concluso il 7.8.2020 il Summer Camp organizzato dall’Associazione Terra Nostra APS nella scuola d’infanzia nel Comune di Villa Latina.

Il Campo Estivo iniziato il 20.7 2020 è stato sostenuto dai volontari di Fare Verde Gruppo Villa Latina e da Fare Verde Provincia di Frosinone che hanno apportato la necessaria esperienza per l’educazione Ambientale ai 17 bambini che sono rimasti entusiasti del modo in cui ci si può divertire senza l’uso di smart phone, di tablet e videogiochi.

IL Presidente di Terra Nostra APS Domenico Massaroni ringrazia l’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione le strutture della Scuola d’Infanzia, il pulmino per le escursioni e tutte le istruzioni necessarie per il rispetto del protocollo al Covid 19 Il ringraziamento è particolare per l’amministrazione Comunale per aver organizzato l’evento Sindaco dei bambini per un giorno con la fascia Tricolore simbolicamente offerta dal Sindaco Rossi ad un bambino del corso e per la nomina a tutti i bambini di Assessore per un giorno.

Il Vicepresidente di Terra Nostra Maria Belli ci ha tenuto a sottolineare che per l’organizzazione del Summer Camp sono state indispensabili le presenze di Maria Pia Valente , di Gerarda Valente, di Marzia Gizzi e di Marco dell’AIPES. Tuttavia ci sono stati anche volontari che hanno dato una mano da lontano come la pasticceria Paolo Cretaro di Veroli, la Sig.ra Laura del Parco Avventura Indiana Park di Supino, Il meraviglioso personale della piscina Harem Water Park di Gallinaro, l’artista Romolo Vristi di Monte San Giovanni Campano , l’Azienda Agricola Fortucci Crolla di Atina, la Compagnia di Assicurazioni Cattolica Assicurazioni di Monte San Giovanni Campano, I Guardia Parco del PNLAM, La Farmacia Poce di Francesco Poce in Colli di Monte San Giovanni Campano…

Educazione Ambientale, laboratori didattici sul riciclo, laboratori per il decoupage, escursioni, corso di orientamento con la bussola, corso di disegno e giochi tradizionali. Attività quasi tutte svolte all’aperto che hanno tenuto impegnati i bambini con il piacere di fare parte del gruppo, di mettersi alla prova riuscendo a superare tutte le difficoltà.

Terra Nostra APS si ripropone per il 2021 con un nuovo corso estivo che verrà annunciato a Gennaio 2021 e sarà sempre a numero chiuso. Una grossa novità che farà di sicuro piacere alle famiglie e ai bambini.

Comunicato stampa Terra Nostra APS