Villa Latina, il 5 Gennaio 2024 Wine, Cheese, Honey in the Comino Valley con il contributo dell’ARSIAL

Il Comitato Civico Free Monte riceve il contributo dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) Regione Lazio per il progetto Wine, Cheese, Honey in the Comino Valley che si è piazzato in graduatoria con 88/100 punti.

Il progetto è realizzato nella Valle di Comino e mira a promuovere una nuova tipologia di aperitivo realizzato con il vino Maturano IGP , con i tipici formaggi e l’ottimo miele prodotti nella Valle di Comino nel raggio di soli 10 Km. La degustazione si terrà il 6 Gennaio 2023 presso il ristorante Kaktus a Villa Latina (FR) . L’evento sarà illustrato dall’Agronomo Dott. Marco Cinelli che spiegherà l’importanza della filiera corta nell’economia rurale della Ciociaria e le possibilità che ci sono per l’immediato futuro.

Che dire? Non mancate!

COMUNICATO STAMPA