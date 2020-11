Villa Latina (FR) – Istituzioni, Associazionismno e Società Civile e scuola in un rapporto costruttivo di assoluta cordialità

Fare Verde Gruppo Villa Latina , il Sindaco di Villa Latina Dott. Luigi Rossi, il Vicesindaco Avv. Silvia Tusei e l’Assessore Fernando Ficara sono stati ricevuti dalle rappresentanti del plesso scolastico di Villa Latina e precisamente dalla Prof.ssa Maria Alfonsina Vacca, responsabile plesso Scuola Secondaria primo grado Villa Latina e dalla Insegnante Patrizia Capocci, responsabile plesso Scuola Primaria Villa Latina. Durante il breve incontro sono stati consegnati due termo scanner di ultima generazione per il monitoraggio della temperatura corporea , due pulsossimetri digitali per la misurazione istantanea dell’ossigeno nel sangue e mascherine per tutti gli alunni.

Si rinsalda così il rapporto di cordialità tra la società civile e la scuola che nonostante le difficoltà dovute a questa terribile pandemia riesce a portare a termine i programmi scolastici assicurando l’istruzione indispensabile per lo sviluppo delle giovani leve. A coronamento del breve incontro il Presidente provinciale di Fare Verde e il Dott. Luigi Rossi Sindaco del Comune di Villa Latina hanno chiesto alla scuola di poter presentare progetti congiunti di educazione Ambientale.

Il Dott. Marco Belli a nome di Fare Verde Provincia di Frosinone ringrazia i volontari dell’Ambiente di Villa Latina per il contributo e in particolare uno degli iscritti per la sua generosità con

l’acquisto delle attrezzature digitali.

Comunicato stampa a firma di Fare Verde Villa Latina