Villa Latina (FR) – Alla guida in evidente stato di ebbrezza, rifiuta l’alcoltest: denunciato

Nella mattinata odierna, in Villa Latina, personale del Comando Stazione Carabinieri di Picinisco, nell’ambito di un servizio per il controllo del territorio e finalizzato a prevenire la commissione dei reati in genere, deferiva in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino un 55enne della Valle di Comino (già gravato da analoghe vicende penali ed in materia di sostanze stupefacenti ) poiché resosi responsabile del “rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza”.Il predetto sorpresoe successivamente controllato, lungo la SR 607 della Vandra mentre era alla guida di un veicolo in evidente stato di ebbrezza alcolica, si rifiutava di sottoporsi ai previsti esami alcolemici mediante alcoltest.Lo stesso, inoltre , a seguito dei successivo controlli, risultava essere sprovvisto della patente di guida in quanto ritirata lo scorso 26.06.2020 sempre dai Carabinieri di Picinisco, (poichè trovato anche in questo caso alla guida in stato di ebbrezza alcolica) e, per tal motivo, veniva segnalato alla Prefettura di Frosinone “per guida con patente ritirata”.Contestualmente l’autovettura veniva sottoposta a sequestro amministrativo per la confisca.

