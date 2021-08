Villa Latina – Fare Verde : termina nel migliore dei modi la seconda edizione dell’Ecologic Summer Camp

Con la cerimonia di consegna delle nomine di “Piccoli Custodi del Creato” è terminata la seconda edizione del campo estivo inclusivo ‘Ecologic Summer Camp 2021 ideato da Fare Verde Gruppo di Villa Latina, realizzato in collaborazione con l’Associazione Terra Nostra Aps e con il Comune di Villa Latina. Sono state due settimane intense, piene di divertimento e di apprendimenti dedicate all’Ambiente con i bambini e le bambine che hanno rievocato antichi giochi di gruppo oramai scomparsi dalla quotidianità. Fare Verde ringrazia le famiglie che hanno partecipato al campo estivo , tutti gli operatori volontari dell’Ambiente, la bravissima cuoca Lorena, il Sindaco di Villa Latina Dott. Luigi Rossi e le persone che si sono messe a disposizione in queste due magnifiche settimane come Daniela Di Duca, Gerarda Valente, il nostro Presidente Marco Belli, Silvano Olmi Presidente regionale di Fare Verde, Domenico Capodanno insegnante di educazione fisica , Elisa Schiavi Veterinaria ASL , Sandra guida del PNALM , il personale dell’Indiana Park, il personale dell’Harem Acqua Village Paradise di Gallinaro, il Comune di Alvito per averci messo a disposizione il museo Centro Visita Insecta del PNALM per la piccola fauna a sei zampe e il mitico Angelo Fusco che ha suggellato il legame dei bambini con la propria terra suonando la zampogna che è uno dei simboli della Ciociaria.Un campo estivo a numero chiuso che ha lasciato il segno vista la popolarità e l’interesse suscitato anche fuori dalla provincia di Frosinone e dalla Regione Lazio. Non a caso l’argomento trattato sull’energia rinnovabile verrà replicato a Cassino il 25 Agosto 2021 presso il Campus Exodus.Il Dott. Marco Belli Presidente provinciale di Fare Verde: “Iniziamo già da ora a pensare come internazionalizzare la terza edizione dell’Ecologic Summer Camp 2022. Stiamo trovando il modo di coinvolgere i figli di terza generazione di emigrati in Scozia, Inghilterra, Belgio, Olanda e Francia per non far perdere a quella gioventù i legami con la Ciociaria e con la Valle di Comino. Sarà un impegno pesante ma alla fine riusciremo perché l’Ambiente non ha confini geografici e non ha cittadinanza.In questa seconda edizione ci è stato vicino Angelo Fusco , uno dei più giovani zampognari della Valle di Comino il che vuol dire del mondo, che con la sua musica ha risvegliato nei ragazzi e nelle ragazze il senso di appartenenza alla Ciociaria. Musica ancestrale che simboleggia il soffio della guarigione che ci ha scrollato di dosso le parole offensive contro la nostra gente scritte o proferite da chi ha contribuito a saccheggiare e a sminuire quanto c’è di bello e di pulito nel nostro territorio”.

Fare Verde Provincia di Frosinone

comunicato stampa