Villa Latina – Fare Verde sporge denuncia per le acque reflue urbane non depurate

Villa Latina – In tanti pensano che Fare Verde è l’associazione troppo riflessiva ed in tanti non sanno o fanno finta di non sapere che alcune volte è indispensabile il buonsenso e la ragionevolezza. Altre volte però il comportamento del sodalizio ambientalista diventa irremovibile e duro come quando dopo aver tentato ogni via ragionevole per la depurazione delle acque reflue del comune Villa Latina con riunioni, tavoli tecnici , intimazioni e segnalazioni arrivano le profonde prese per i fondelli come se il gestore del servizio idrico integrato avesse il diritto di prendere in giro la popolazione di Villa Latina . Le prese in giro , però, sono diventate argomento di denuncia alla Commissione Europea e alla Magistratura Cassinate. Acea è un’azienda che non cura l’ambiente e questo lo può testimoniare Fare Verde dichiarando apertamente che gli scarichi fognari dell’intero comune di Villa Latina finiscono tali e quali nel torrente Rio per il semplice fatto che il depuratore non esiste o meglio il rudere del vecchio depuratore è stato addirittura bypassato dall’impianto fognario che sversa direttamente nel torrente RIO. Oltre al danno ambientale subito da anni , potrebbe arrivare la beffa economica ed infatti a causa delle mancanze sul fronte depurazione delle acque reflue, l’Unione europea ha attivato ormai ben quattro procedure d’infrazione a carico dell’Italia. Soltanto una di esse (per adesso) sta già costando alla collettività multe molto salate: circa 105mila euro al giorno, sebbene l’ammontare sia in calo grazie al lavoro portato avanti dalla struttura commissariale al lavoro dal maggio 2020.Per tentare ogni via con tutta la ragionevolezza di questo mondo la mancanza del depuratore delle acque reflue urbane di Villa Latina è stata segnalata anche alla struttura Commissariale ma ora il problema che è stato prettamente Ambientale finirà sul groppone di chi ha omesso di depurare le acque reflue urbane di Villa Latina . Fare Verde Gruppo Villa Latina ha chiesto alla Magistratura Cassinate di punire ognuno per ciascuno tutti i responsabili che hanno commesso reati in danno all’Ambiente e di far quantificare anche il danno che è stato cagionato dal comportamento dissennato di ogni responsabile che avrebbe dovuto provvedere alla depurazione delle acque reflue urbane di Villa Latina . Alla Commissione Europea , ai sensi del trattato di Lisbona, è stato chiesto di citare nominalmente il Comune di Villa Latina nell’infrazione europea che lo riguarda e di prendere ogni provvedimento utile a sanzionare la mancata depurazione delle acque reflue urbane che di certo non possono essere immesse senza specifico trattamento nel torrente Rio.

Comunicato stampa Fare Verde Gruppo Villa Latina

