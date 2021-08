Villa Latina – Ecologic Summer Camp eccellenza nell’educazione Ambientale

La seconda settimana del Campo Estivo ideato da Fare Verde Gruppo Villa Latina inizia con una giornata di educazione ambientale

dedicata al 7°obiettivo delle Nazioni Unite che è stato spiegato in modo semplice ai bambini dal presidente provinciale di Fare Verde.

Assicurare a chiunque l’accesso ai sistemi di energia , affidabili, sostenibili e moderni è un obiettivo per tutti i Paesi e

coinvolge ogni singolo individuo (contrasto alla povertà energetica). L’obiettivo 7° si compone di quattro dimensioni:

accessibilità, affidabilità, sostenibilità e modernità.A tal proposito come esempio di energia alternativa i bambini hanno costruito una pila di Volta funzionante con materiali di recupero seguendo le precise direttive di Fare Verde .

L’esperimento è stato un successo perchè la pila artigianale ha prodotto 2,9 Volt facendo illuminare un led tra gli applausi dei bambini.

Il programma del Campo Estivo, eccellenza del territorio, entra nel vivo con la visita al Parco Avventura Indiana Park di Picinisco.

La visita ludica è fissata per il giorno 10.8.2021 e già ci sono famiglie di Monte San Giovanni Campano che hanno aderito.

Ai bambini sarà spiegato che il parco avventura è l’esempio lampante per l’uso

sostenibile delle risorse boschive.

Quando si dice eccellenza però vuol dire che che l’Ecologic Summer Camp lascerà insegnamenti degni di nota. Ed ecco che il giorno 13 Agosto 2021 tutti e 20 i bambini accompagnati da Fare Verde parteciperanno un “Giorno da impollinatore” dove tutti insieme scopriranno i segreti di api, farfalle e altri insetti impollinatori.

L’iniziativa del laboratorio di educazione ambientale è del Parco Nazionale d’Abruzzo , Lazio e Molise.

Il giorno 14 Agosto 2021 la consegna degli attestati di partecipazione emessi dal Comune di Villa Latina, Da Fare Verde e dall’Associazione Terra Nostra APS. Tutti i bambini e le bambine che hanno partecipato al campo estivo riceveranno la nomina di “Piccoli Custodi del Creato”.

Comunicato stampa Fare Verde Gruppo Villa Latina