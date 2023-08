Villa Latina – Cambiamenti climatici: una tromba d’aria distrugge l’evento fish and chips

Villa Latina – Nel piccolo comune di Villa Latina il cambiamento climatico e i fenomeni meteorologici estremi che sono in accadimento non hanno alcun significato e le allerte meteo diramate dalla Regione Lazio vengono ignorate come è accaduto la sera del 4.8.2023 quando si è tenuto l’evento fish and chip, che è stato letteralmente cancellato dalla furia del maltempo.

La comunità scientifica nazionale e internazionale asserisce che il riscaldamento globale stia accadendo e che gli eventi estremi sono in aumento nel mondo (compreso il comune di Villa Latina).

Purtroppo a Villa Latina sono state prese decisioni a breve termine che non hanno tenuto conto che ci potesse essere un evento estremo pericoloso per la popolazione. A tal proposito Fare Verde Provincia di Frosinone si mette a disposizione per spiegare agli amministratori comunali il cambiamento climatico che è in corso per evitare in futuro decisioni inappropriate e piuttosto leggere.

L’evento Fish and chips è stato letteralmente cancellato dalla furia atmosferica che oltre ad aver spezzato le piante ha rovinato buona parte delle attrezzature di proprietà delle associazioni , ha disperso i partecipanti all’evento e per sola fortuna non ha causato vittime .

Perfettamente inutile l’allerta meteo diramata la mattina del 5.8.2023 quando tutto era già accaduto . L’allerta meteo del 5.8.2023 seppur utile ma diramata in ritardo è un po’ come chiudere le stalle quando i buoi sono scappati.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone