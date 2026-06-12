Villa Comunale sotto sequestro, Salera contrattacca: «Cassino è parte lesa»

CASSINO – Dopo il sequestro della Villa Comunale disposto nell’ambito dell’inchiesta della Procura Europea sui lavori finanziati con fondi del PNRR, il sindaco Enzo Salera interviene pubblicamente per chiarire la posizione dell’amministrazione e rispondere alle polemiche che si sono accese nelle ultime ore.

Nel corso di una conferenza stampa convocata in municipio, il primo cittadino ha ribadito con fermezza che il Comune non è oggetto dell’indagine ma, al contrario, intende tutelare i propri interessi costituendosi parte civile nell’eventuale procedimento giudiziario.

«Il Comune parteciperà come parte civile in un futuro processo – ha dichiarato Salera –. Non posso entrare nel merito dell’inchiesta, ma è necessario fare alcune precisazioni». Il sindaco ha quindi ricostruito le tappe dell’intervento di riqualificazione della Villa Comunale, sottolineando come l’attuale amministrazione abbia ereditato il progetto e le procedure avviate dalla precedente gestione.

Secondo quanto spiegato dal primo cittadino, i lavori sarebbero stati rallentati da una serie di criticità emerse nel corso dell’esecuzione dell’opera. Tra queste, anche problematiche tecniche legate al terreno e alla presenza di materiali che hanno richiesto ulteriori verifiche e approfondimenti.

Salera ha inoltre evidenziato che l’amministrazione ha sempre operato in piena collaborazione con gli organi di controllo e con le autorità competenti, fornendo tutta la documentazione richiesta e adottando ogni misura necessaria per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa.

Particolare attenzione è stata posta alle questioni ambientali emerse durante i lavori. Il sindaco ha ricordato che sono stati effettuati accertamenti specifici per verificare la presenza di sostanze potenzialmente inquinanti e che i risultati delle analisi sono stati trasmessi agli enti competenti per le valutazioni del caso.

«Abbiamo agito nell’interesse della città e della tutela della salute pubblica», ha sottolineato Salera, rivendicando la correttezza delle scelte amministrative adottate durante l’intero iter dell’opera.

La vicenda della Villa Comunale continua intanto a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica cittadina. L’inchiesta della Procura Europea punta ad accertare eventuali responsabilità nella gestione dei fondi comunitari e nell’esecuzione degli interventi finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori, il Comune di Cassino si prepara dunque a difendere la propria posizione nelle sedi opportune, con il sindaco che lancia un messaggio chiaro: «Massima fiducia nella magistratura e piena collaborazione affinché venga fatta luce su ogni aspetto della vicenda».