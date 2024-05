Ieri i ragazzi del centro diurno ANFFAS Fiuggi e Ciociaria si sono recati in visita al distaccamento di Fiuggi dove hanno avuto modo di conoscere le attività dei Vigili del Fuoco e di acquisire, anche attraverso attività ludiche, gli elementi basilari della cultura della sicurezza. Per i Vigili del Fuoco l’incontro è valso invece a comprendere come relazionarsi efficacemente con le diverse disabilità. L’ incontro si è concluso con la distribuzione di materiale informativo a tutti I partecipanti.

