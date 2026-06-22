Vigili del Fuoco, sciopero nazionale UIL: “Servono risposte immediate”

La UIL FPL Vigili del Fuoco ha proclamato lo sciopero nazionale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al termine della procedura di conciliazione conclusasi senza un accordo tra le parti.

Alla base della protesta, secondo il sindacato, vi è la mancanza di risposte concrete su temi considerati prioritari: adeguamento salariale, condizioni di lavoro, tutela della salute e pieno riconoscimento della professionalità degli operatori del Corpo.

La UIL denuncia una situazione sempre più difficile per i lavoratori, chiamati quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini nonostante carichi di lavoro elevati, carenze di organico e una progressiva riduzione del potere d’acquisto.

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario generale della UIL Frosinone, Alessandro Cinelli, che ha definito lo sciopero una scelta inevitabile di fronte all’assenza di risposte concrete. Particolare attenzione è stata posta anche alla realtà del territorio frusinate, dove le criticità ambientali e industriali rendono ancora più centrale il ruolo dei Vigili del Fuoco nella tutela della sicurezza e della salute pubblica.

La mobilitazione punta ad accendere i riflettori sulle condizioni del personale e sulla necessità di interventi urgenti per garantire un servizio sempre più efficiente a tutela della collettività.

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