Vigili del Fuoco: Paliano, incidente stradale con persona incastrata all’interno

I vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi sono intervenuti alle ore 9 per un incidente stradale sulla SP 21 nel comune di Paliano che ha coinvolto 1 autovettura che si è ribaltata sul proprio senso di marcia.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una A.P.S. (Auto Pompa Serbatoio) e 5 unità provvedendo alla estricazione della persona coinvolta e alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.

La persona è stata soccorsa e affidata alle cure del personale del soccorso sanitario 118 e trasportata all’ospedale di Colleferro per i controlli del caso.

Sul posto presenti i Carabinieri per quanto di competenza.

L’intervento è terminato alle ore 10:30.