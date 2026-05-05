Vigili del Fuoco: Paliano, incidente stradale con persona incastrata all’interno

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I vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi sono intervenuti alle ore 9 per un incidente stradale  sulla SP 21 nel comune di Paliano che ha coinvolto 1 autovettura che si è ribaltata sul proprio senso di marcia.
I vigili del fuoco sono intervenuti con una A.P.S. (Auto Pompa Serbatoio) e 5 unità provvedendo alla estricazione della  persona coinvolta e alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.
La persona è stata soccorsa e affidata alle cure del personale del soccorso sanitario 118 e trasportata  all’ospedale di Colleferro per i controlli del caso.
Sul posto presenti i Carabinieri per quanto di competenza.
L’intervento è terminato alle ore 10:30.

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