Vigili del fuoco Frosinone, si insedia il nuovo Comandante ing. Pietro Giovanni Muscinesi

L’ing. Pietro Giovanni Muscinesi, con decorrenza 2 Febbraio, è il nuovo Comandante dei Vigili del fuoco di Frosinone.

Subentra nella carica al Primo Dirigente arch. Alessandra Rilievi che andrà a ricoprire l’incarico di Comandante dei Vigili del fuoco di Avellino.

L’Ing. Muscinesi è nato a Reggio Calabria il 13 marzo 1965 e si è laureato in Ingegneria civile sezione trasporti nel 1990 presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Entra a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1994 come funzionario direttivo ed assegnato al Comando della Spezia dove ha ricoperto vari incarichi, tra i quali quelli di responsabile dell’area prevenzione e sicurezza tecnica, responsabile del servizio di prevenzione e protezione fino a ricoprire l’incarico di Vicario del Comandante a partire dal 2017.

Nell’arco della sua trentennale carriera ha partecipato a diverse emergenze tra le quali: sisma in Regione Umbria nel 1997, sisma in Abruzzo nel 2009, alluvione nelle Cinque Terre in Provincia della Spezia nel 2011, sisma in Emilia Romagna nel 2012, sisma in Italia centrale nel 2016 nonché l’emergenza conseguente al crollo del Ponte “Morandi” a Genova avvenuta nel 2018.

Nel luglio 2025 viene promosso Primo Dirigente del Corpo Nazionale e, a seguito del completamento del corso di formazione, da ieri ha assunto il suo primo incarico presso il Comando di Frosinone per un triennio.

Queste le parole del nuovo Comandante nel giorno del suo insediamento: «Con un pizzico di emozione, assumo il mio primo incarico dirigenziale nel C.N.VV.F. come Comandante di Frosinone. Sono onorato del nuovo incarico che l’Amministrazione mi ha conferito e desidero esprimere, fin da subito, il mio entusiasmo per l’opportunità di operare in questa Provincia, portando con me l’esperienza maturata presso il Comando della Spezia. Il mio obiettivo primario è garantire al meglio il perseguimento dei compiti istituzionali: il soccorso tecnico urgente e la prevenzione incendi, tenendo in particolare considerazione la sicurezza del personale. Colgo l’occasione per salutare la popolazione della Provincia alla quale garantisco il massimo impegno per il nostro operato. Un sentito e doveroso ringraziamento va all’Architetto Rilievi per il lavoro svolto ed il patrimonio professionale ed organizzativo che ha lasciato”.

