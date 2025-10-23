Vigili del Fuoco: Frosinone, seminari informativi sugli autobus COTRAL alimentati a metano

Presso la sede centrale del Comando di Frosinone, in collaborazione con la COTRAL SpA, si stanno svolgendo 2 giorni di seminari informativi volti a familiarizzare il personale VVF con le vetture della sopra citata ditta alimentate a metano.La formazione, della durata giornaliera di 3 ore, è erogata da personale della COTRAL SpA con l’ausilio di 2 autobus a metano e vuole evidenziare i rischi aggiuntivi a cui è esposto il personale VVF in caso di interventi con i suddetti mezzi. Ad una breve formazione teorica in aula, segue una formazione pratica sugli autobus a metano durante la quale il personale COTRAL illustra le caratteristiche tecniche del mezzo confrontandosi con il personale VVF. Tutto ció al fine di condividere le informazioni necessarie per una gestione in sicurezza degli interventi VVF con vetture COTRAL a metano.

