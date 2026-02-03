Vigili del fuoco: Frosinone, momento di cordoglio in ricordo del Capo Squadra Esperto Silvio Malatesta

Un momento di profonda commozione ha unito il Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone nel ricordo del Capo Squadra Esperto Silvio Malatesta, scomparso lo scorso 11 gennaio a Milano dopo una lunga malattia.

Rispettando le sue ultime volontà, la moglie Eleonora ha portato le ceneri di Silvio presso la sede di Frosinone per un ultimo saluto ai colleghi, in particolare a quelli del turno C con cui aveva condiviso anni di servizio.

Le ceneri di Silvio sono state accolte dal picchetto d’onore e a seguire c’è stato un momento di raccoglimento in presenza del Comandante Muscinesi e di numerosi colleghi giunti da tutte le sedi del Comando.

Il momento di cordoglio di oggi ha sancito il legame indissolubile tra Silvio e la “sua” caserma, dove il suo ricordo continuerà a vivere come esempio per tutti i colleghi.

