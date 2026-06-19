Vigili del Fuoco: Frosinone, concluso il corso di Patente Terrestre Prima Categoria Soccorso

Si è concluso oggi a Frosinone il percorso formativo di cinque giorni orientato al conseguimento della Patente Terrestre Prima Categoria Soccorso che ha coinvolto 11 allievi e 4 istruttori dei Comandi di Frosinone e Latina.

L’addestramento fa parte del programma ufficiale per il conseguimento delle patenti terrestri del Corpo *e questa tipologia di corso , in particolare, è una delle prime edizioni svolte a livello nazionale dopo la recente riforma delle patenti VF. L’obiettivo, oltre all’abilitazione alla “guida in sirena” ovvero “in emergenza”, è quello di perfezionare la conduzione dei mezzi su tracciati impervi o a bassa aderenza, attività che assume particolare rilevanza visto il prossimo inizio della campagna A.I.B. (Antincendio Boschivo).

La prima parte del corso si è concentrata sulle lezioni teoriche, durante le quali sono state analizzate le specifiche tecniche dei veicoli fuoristrada in dotazione ai Vigili del Fuoco. Particolare attenzione è stata dedicata alle manovre di sicurezza necessarie per superare gli ostacoli tipici dei terreni accidentati.

Le sessioni pratiche si sono svolte presso la pista di addestramento ministeriale di Ferentino dove i partecipanti hanno testato sul campo le tecniche apprese, affrontando tracciati sconnessi caratterizzati da forti pendenze (salite, discese e passaggi laterali), fossati, dossi e fondi scivolosi.

Questa formazione permette di incrementare gli standard di sicurezza del personale durante gli interventi di soccorso urgente, aiutando al contempo i conducenti a comprendere a fondo le reali potenzialità e i limiti dei mezzi di servizio.