Vigili del fuoco di Frosinone – Ricominciano gli incontri di “Scuola Sicura”

Come ogni anno il Comando di Frosinone è impegnato nel progetto “Scuola Sicura” voluto dal Ministero dell’interno in collaborazione con il Ministero della pubblica Istruzione e con il Dipartimento della Protezione Civile, con l’intento di promuovere la cultura della sicurezza nelle scuole.

Il progetto “Scuola Sicura” prevede sia visite guidate presso le sedi dei VVF del Comando che incontri formativi da svolgere presso gli istituti scolastici che ne fanno richiesta.

Questa mattina la prima visita presso il nostro Comando da parte della Scuola Primaria “Fumone – Pozzi”.

Ai bambini sono state date informazioni con video e dimostrazioni pratiche sul lavoro dei Vigili del Fuoco e su come comportarsi nelle varie situazioni di pericolo.

La visita entusiasmante e coinvolgente si è conclusa con la dedica da parte degli alunni ai Vigili del Fuoco di una canzone preparata con le insegnanti, sorpresa molto gradita.