Vigili del Fuoco di Frosinone – Esercitazione del personale operativo in ambiente innevato (FOTO)

Quattro le giornate che hanno visto avvicendarsi più di una cinquantina di Vigili del fuoco del comando di Frosinone, affrontando tematiche e prove legate al soccorso in ambiente innevato nalla località di Campo Staffi, nel comune di Filettino.

Con la giornata il di oggi, si è conclusa l’esercitazione provinciale mediante la quale le unità VVF hanno simulato un intervento SAR (Search and Rescue) in ambiente innevato con ricerca e salvataggio di una persona travolta da slavina.

Le esercitazioni seguite da un coordinatore presente in tutte le giornate di addestramento, si sono concentrate su tecniche di soccorso in scenari impervi e simulazione di ricerca dispersi in valanga utilizzando attrezzatura specifica per la localizzazione e il recupero dei travolti con la creazione di scenari realistici in cui il personale si è coordinato per garantire una risposta rapida ed efficiente in condizioni di emergenza.

Coinvolto personale TAS (Servizio di Topografia Applicata al Soccorso) che supporta l’attività del C.N. VV. F. con l’impiego di un’informazione geografica avanzata riferita allo scenario emergenziale e mezzi speciali come il Carro UCL (Unità di Comando Locale) che è un automezzo utilizzato come posto di comando avanzato durante interventi complessi, calamità naturali o emergenze di lunga durata.

