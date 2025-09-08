Vigili del Fuoco: concorso per atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse

È stato indetto il concorso per atleti nel gruppo sportivo Vigili del Fuoco Fiamme Rosse.

La selezione è aperta a varie discipline e categorie / specialità sportive.

È possibile presentare la candidatura entro il 3 ottobre 2025.

Di seguito spieghiamo in modo chiaro e semplice i requisiti richiesti, le informazioni sull’iter selettivo, il Gruppo Telegram dedicato ai concorsi dei Vigili del Fuoco, come presentare la domanda di ammissione e ogni altra informazione utile. Inoltre rendiamo disponibile il bando da scaricare.

Il concorso per accedere al ruolo degli atleti delle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco è finalizzato a selezionare 7 sportivi, di cui:

n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina sport del ghiaccio, specialità pattinaggio figura danza coppia;

n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva, specialità boulder;

n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva, specialità speed;

n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 50 farfalla (vasca lunga);

n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria -58 kg;

n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina ginnastica artistica, specialità volteggio;

n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina scherma, specialità fioretto.

Per ogni disciplina indicata sopra sarà formulata apposita graduatoria, nella quale si terrà conto, se applicabili, delle riserve previste dall’art. 131, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il concorso è aperto alla partecipazione di cittadini italiani riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi di cui all’allegato A al bando e posseggano i requisiti che riportiamo di seguito:

godimento dei diritti politici;

età non inferiore a 17 anni e non superiore a 35 anni;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

titolo di studio della scuola dell’obbligo;

possesso delle qualità morali e di condotta.

Non possono accedere alla selezione pubblica coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

La selezione degli atleti viene effettuata sulla base della valutazione dei titoli sportivi e culturali. Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli sportivi, sono valutati solo quelli certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando per la presentazione delle candidature. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione. Le categorie dei titoli sportivi e culturali e i punteggi da attribuire sono riportati nell'ALLEGATO A (Pdf 277 KB) al bando.