Vigili del fuoco: Cassino, salvataggio “speciale” di 4 gattini

Inaspettata sorpresa per i vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Cassino che, all’inizio del turno di lavoro di oggi alle 8, mentre stavano terminando le operazioni di controllo mezzi, sono stati attratti da un miagolio acuto e lamentoso proveniente dall’esterno della caserma.Da lì a poco, sono stati ritrovati 4 piccoli gattini di circa 3 settimane abbandonati in uno scatolone di cartone vicino la caserma.

Senza perdere tempo, vista la tenera età dei cuccioli, i vigili del fuoco si sono adoperati, a proprie spese, per allattare i felini fornendo anche le prime cure necessarie.

Prima di affidare i felini alle autorità territoriali, le persone interessate ad adottare i gattini possono contattare il vigile del fuoco Errico Gennaro al seguente numero 3666200484.

Correlati