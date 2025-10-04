Vigili del fuco Frosinone, iniziativa di gemellaggio “Insieme più sicuri in un’Europa Unita”

I Vigili del fuco di Frosinone hanno accolto, presso la sede Centrale di Frosinone e la sede distaccata di Cassino, circa 40 giovani provenienti dalle delegazioni polacca del comune di cekov-kolonia e delegazione tedesca del comune di amtsberg, nell’ambito del progetto “Insieme più sicuri in un’Europa Unita”, patrocinato dall Comune di Piedimonte San Germano.Durante la visita guidata presso la sede centrale è stato illustrato l’organizzazione del Comando e il lavoro dei Vigili del fuoco con riferimento anche alle principali specializzazioni operanti nell’ambito del C.N.VV.F. . È stato illustrato l’uso di alcune attrezzature nell’ambito del soccorso tecnico urgente e la dotazione degli automezzi assegnati.

In chiusura i partecipanti hanno assistito ad una simulazione di interventi tecnici urgenti che si sono svolti presso il distaccamentio di Cassino sede del Polo Didattico provinciale. Durante le simulazioni presso il distaccamento di Cassino hanno collaborato nei vari scenari di interventi di soccorso a persona il personale dell’ente San Paolo della Croce.

La giornata si è conclusa con grande soddisfazione dei partecipanti e del personale VF nonché del Comune di Piedimonte San Germano promotore dell’iniziativa.

