Vigili de fuoco di Frosinone impegnati tutta la notte per Incendio semirimorchio in A1

I Vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti questa notte alle ore 03:50 circa per un incendio in autostrada direzione Roma al km 634 tra Ceprano e Frosinone che ha coinvolto un tir che trasportava bobine di plastica per alimenti.

Intervenuta la Prima partenza della Sede Centrale con APS (AutoPompaSerbatoio), e 2 ABP (Auto Botte Pompa) di Frosinone e del distaccamento di Fiuggi, che hanno lavorato per lo spegnimento del semirimorchio coadiuvati dell’ente autostrade. Chiusa per circa due ore il tratto autostradale per la complessità delle operazioni di spegnimento.

Salvo dalle fiamme il trattore stradale che trainava il semirimorchio prontamente sganciato, anche il conducente del mezzo è rimasto illeso.

L’intervento si è da poco concluso con spegnimento del semirimorchio e la messa in sicurezza dell’area, il mezzo è stato affidato alla ditta autostradale per la rimozione.

Sul posto la polizia stradale per quanto di competenza.