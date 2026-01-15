Videosorveglianza urbana: firmati gli accordi tra Comune di Frosinone, Questura e Arma dei Carabinieri

Il Comune di Frosinone ha sottoscritto ieri la convenzione con la Questura di Frosinone e il contratto con l’Arma dei Carabinieri per la disciplina del trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza urbana comunale. L’iniziativa odierna segna il raggiungimento di un obiettivo strategico, dando concreta attuazione al Patto per la sicurezza precedentemente sottoscritto in Prefettura con il Prefetto.

Gli accordi, stipulati ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 51/2018, firmati in aula consiliare dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, dal Questore di Frosinone dott. Stanislao Caruso, e dal comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, col. Gabriele Mattioli, consentono alle Forze di Polizia di accedere in tempo reale alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, esclusivamente per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

La collaborazione rafforza in modo significativo il coordinamento operativo tra il Comune e le Autorità di pubblica sicurezza, migliorando la capacità di intervento sul territorio e l’efficacia delle attività di controllo, a tutela della sicurezza urbana e dei cittadini. Presenti all’iniziativa, con il Comandante della Polizia Locale Dino Padovani, gli assessori Laura Vicano, Rossella Testa e Simona Geralico.

“Con questi accordi – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – compiamo un passo concreto e sostanziale sul fronte della sicurezza urbana. L’accesso in tempo reale al sistema di videosorveglianza comunale da parte di Questura e Carabinieri significa maggiore tempestività negli interventi e un presidio del territorio più efficace e coordinato. Si tratta di una collaborazione istituzionale fondata su regole chiare e rigorose – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – che garantiscono, da un lato, il supporto operativo alle Forze dell’Ordine e, dall’altro, la piena tutela dei diritti dei cittadini, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. La sicurezza non è uno slogan, ma il risultato di scelte amministrative concrete e responsabili.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – al Prefetto dott. Giuseppe Ranieri, al Questore dott. Stanislao Caruso, al comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri col. Gabriele Mattioli, al comandante della Guardia di Finanza col. Stefano Boldrini, al comandante Dino Padovani e alla nostra Polizia Locale, per l’attività preziosa e costante a tutela dei cittadini”.

L’amministrazione comunale, mediante il lavoro sinergico tra l’assessorato alla Polizia Locale, attualmente coordinato dal Sindaco Riccardo Mastrangeli, l’assessorato all’Innovazione e Smart City di Laura Vicano e l’assessorato all’Ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia, sta proseguendo le attività di implementazione del sistema di videosorveglianza diffuso su tutto il territorio comunale, a vantaggio sia della tutela della sicurezza collettiva sia del contrasto ai reati ambientali.

L’implementazione del sistema di videosorveglianza rientra nelle attività intraprese dall’amministrazione per valorizzare al massimo la sicurezza dei cittadini, incrementando inoltre i profili di deterrenza e prevenzione, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità, reati ambientali, atti di vandalismo e danneggiamenti a carico del patrimonio pubblico.

La sicurezza collettiva ha beneficiato, anche in passato, delle immagini raccolte dai dispositivi elettronici. Gli uffici comunali hanno infatti fornito utili strumenti di indagine alle Forze dell’Ordine che, regolarmente, hanno proceduto all’acquisizione dei filmati e delle videoregistrazioni per prevenire la commissione di reati o, come spesso accaduto, per fornire validi elementi probatori all’Autorità giudiziaria. Con gli accordi siglati mercoledì, le Forze dell’Ordine avranno accesso, in tempo reale, ai dispositivi video installati su tutto il capoluogo, nel rispetto delle normative in materia di privacy.