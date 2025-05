VICO NEL LAZIO, PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FERNANDO RICCARDI, “BRIGANTAGGIO POSTUNITARIO: UNA STORIA TUTTA DA SCRIVERE

Oggi Sabato 17 maggio, a Vico nel Lazio, presso la sala consiliare del Palazzo del Governatore, in via Guglielmo Marconi 1, alle ore 17.30, si terrà la presentazione del libro di Fernando Riccardi “Brigantaggio postunitario. Una storia tutta da scrivere “. Il volume, che ha conosciuto numerose edizioni, vuole aprire una finestra su di un fenomeno controverso e ancora poco conosciuto che rappresentò la prima guerra civile dell’Italia unita. L’evento è organizzato dalla locale amministrazione comunale, con il patrocinio di Provincia Creativa, e rientra nel calendario delle manifestazioni denominato “Viaggi tra le parole” con il quale l’amministrazione di Vico nel Lazio intende focalizzare l’attenzione sulla cultura come fondamento essenziale della vita, valorizzando il dialogo, la conoscenza e il legame con il territorio. Un percorso culturale che ogni mese avrà la sua tappa e che andrà avanti fino a settembre. Dopo l’intervento iniziale del sindaco di Vico Stefano Pelloni, si aprirà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte, accanto all’autore del libro Fernando Riccardi, il Presidente del Comitato Scientifico di Provincia Creativa Biagio Cacciola e il già direttore dell’Archivio di Stato di Frosinone Giulio Bianchini. I lavori saranno coordinati e diretti da Giuseppe Pettenati.