In Vico nel Lazio , i militari della locale Stazione Carabinieri, dopo approfondite indagini seguite alla denuncia presentata lo scorso mese di aprile da parte di un 36enne del luogo, deferivano in stato di libertà un 31enne della provincia di Napoli, gia’ censito per reati contro il patrimonio e la persona, per “truffa”.

Correlati