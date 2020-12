Vico nel Lazio (FR) – Incendio boschivo e oltraggio a Pubblico Ufficiale: arrestato 61enne del luogo

In Vico nel Lazio, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nei confronti di un 61enne del luogo, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio, essendo stato condannato ad espiare una pena detentiva di anni 2 e mesi 2 mesi di reclusione per i reati di “incendio boschivo e oltraggio a Pubblico Ufficiale” commessi in Vico nel Lazio nel 2011.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

