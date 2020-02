Vico nel Lazio (FR) – Detenzione illegale di armi comuni da sparo: arrestato 77enne del luogo

Nel pomeriggio di ieri in Vico nel Lazio, i militari della locale Stazione traevano in arresto, per “detenzione illegale di armi comuni da sparo” un 77enne del luogo, (già censito per reato specifico e violazione di sigilli). A carico del predetto, già destinatario di un provvedimento divieto di detenzione di armi emesso dal Prefetto di Frosinone lo scorso 24 gennaio, i militari operanti eseguivano una perquisizione domiciliare al fine di verificare se lo stesso si fosse disfatto delle armi in suo possesso, trovandolo in possesso di 3 fucili automatici, 2 carabine, nonché 207 munizioni (tra le quali 29 cartucce a palla calibro 12 mai denunciate). Le armi con il relativo munizionamento venivano sottoposte a sequestro, mentre l’arrestato, denunciato anche in stato di libertà per “detenzione abusiva di 29 cartucce a palla”, espletate le formalità di rito veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA

