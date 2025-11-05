Vico nel Lazio – Arrestato 49enne per spaccio di sostanza stupefacente

VICO NEL LAZIO – I militari della Stazione Carabinieri di Vico nel Lazio, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 49enne del posto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine perché dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, viene notato aggirarsi a piedi per le strade del paese. Alla vista dei militari l’uomo tenta di eludere il controllo provando a far perdere le proprie trace tra i vicoli. I militari lo seguono e, poco dopo, riescono a fermarlo; procedono ad un controllo di polizia che, a seguito di perquisizione personale, rinvengono nella disponibilità del 49enne uno spinello contenente hashish già confezionato e pronto per essere consumato. La perquisizione si estendeva anche all’abitazione del prevenuto con esito positivo in quanto si rinvenivano ulteriori 20 grammi di analoga sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stesso.L’uomo è stato portato in Caserma, dove è stato formalizzato l’arresto e, al termine della compilazione degli atti, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli Arresti Domiciliati, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

