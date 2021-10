Vicalvi – Violento scontro tra un’auto e una minicar, giovane grave: elitrasportato

Un grave incidente stradale si è verificato sulla via Vandra 626 nel retttilineo in località Catella, nel comune di Vicalvi, nel violento impatto sono rimaste coinvolte una Nissa Quasquai e una minicar. Il giovane alla guida di quest’ultima è rimasto gravemente ferito ed è stato elitrasportato in un nosocomio romano, sul posto oltre i sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la dinamica dell’incidente.

Foto archivio

Correlati