Vicalvi, truffa del “Rendez-moi”: in due denunciati

I Carabinieri della Stazione di Vicalvi hanno identificato e denunciato due uomini residente nella provincia napoletana e già censiti per reati specifici, poiché resisi responsabili, presso un esercizio commerciale ubicato in quella giurisdizione, della c.d. truffa del “Rendez-moi”. Gli stessi, interloquendo in maniera confusa con la cassiera, dopo un acquisto, erano riusciti a farsi consegnare indebitamente la somma di 100 euro. A carico dei predetti, fermati poco dopo a bordo di un’autovettura presa a noleggio a Rimini ed identificati anche grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza installato nell’attività commerciale, ricorrendo i presupposti di legge è stata altresì avanzata la proposta per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune in cui è stata certificata la loro presenza per anni tre.

I controlli continuano senza sosta anche per sostenere il particolare momento in cui la cittadinanza di tutti i comuni del territorio, particolarmente sensibile rispetto ai fatti accaduti, sta offrendo grande collaborazione all’Arma con continue e circostanziate segnalazioni. La speranza, oltre che di riuscire a garantire un costante controllo, è di mantenere questo speciale rapporto di collaborazione con il cittadino, il cui sostegno e la cui collaborazione sono più che mai indispensabili.

