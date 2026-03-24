Vicalvi, successo per l’avvio del Centenario Francescano: i fedeli accolgono il Vescovo Antonazzo

VICALVI – La comunità di Vicalvi ha risposto con una partecipazione all’apertura ufficiale delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026). Nel pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo, la Chiesa di San Francesco ha accolto fedeli, cittadini e visitatori accorsi per la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Gerardo Antonazzo.

L’evento è stata anche l’occasione per un annuncio di grande rilievo culturale: il Vescovo ha infatti ufficializzato la firma dell’accordo di collaborazione tra la Parrocchia, l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina e i Frati minori conventuali.

L’intesa è finalizzata al restauro del prezioso Crocifisso ligneo, opera di straordinario pregio artistico e devozionale. Per sostenere l’intervento e coinvolgere attivamente la cittadinanza, Il Parroco Don Antonio ha annunciato la prossima costituzione di un Comitato di volontari che sosterrà l’iniziativa

L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali, a testimonianza del profondo legame tra la figura del Poverello d’Assisi e l’identità civile del territorio. Erano presenti il Sindaco di Vicalvi, i membri dell’Amministrazione Comunale e il Maresciallo dei Carabinieri, insieme ai rappresentanti delle associazioni locali e ai numerosi volontari che si occupano della cura della Chiesa di San Francesco.Durante l’omelia, Mons. Antonazzo ha tracciato un ponte tra il 1226 e il 2026, ricordando come il messaggio di San Francesco — fondato sulla pace, sulla custodia del Creato e sulla fraternità universale — rappresenti oggi una risposta concreta alle incertezze del nostro tempo.“Vedere una comunità così unita intorno a questi valori,” ha dichiarato il parroco Don Antonio Lecce, “ci conferma che il cammino intrapreso è necessario. Non celebriamo solo il passato, ma ci impegniamo a costruire un futuro più umano e consapevole.”Con la liturgia di ieri si è aperto ufficialmente un anno che vedrà Vicalvi protagonista di un fitto calendario di evento.