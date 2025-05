Vicalvi – Quarto appuntamento di “Una Passeggiata nella Storia”

Alla scoperta della Valle di Comino tra storia, natura e leggende Vicalvi, domenica 1 giugno-ore 8:00 Siamo giunti al quarto appuntamento di “Una Passeggiata nella Storia”, un’iniziativa promossa dal CAI Sezione di Gallinaro, in collaborazione con Libriza e con il sostegno del Festival delle Storie e del GAL Verla. Ogni prima domenica del mese, da aprile a ottobre, ci ritroviamo per camminare insieme, non solo tra i sentieri e i borghi della Valle di Comino, ma anche tra le pagine vive della sua storia. Ogni appuntamento è un viaggio che unisce l’escursionismo alla narrazione, la natura alla memoria, in una formula originale dove il territorio si racconta attraverso chi lo vive e chi lo ha vissuto. Durante le passeggiate, non ci limitiamo a osservare, ma ascoltiamo storie, incontriamo personaggi storici e leggendari, riscopriamo luoghi dimenticati o poco noti, guardandoli con occhi nuovi. Le guide sono esperti locali, appassionati conoscitori delle vicende e delle tradizioni dei nostri paesi. Accanto a loro, giovani narratori danno voce al passato, animando le nostre camminate con racconti e ricostruzioni suggestive. Fin dall’inizio il progetto ha suscitato grande interesse e partecipazione. Ed ora, dopo Pescosolido, Campoli Appennino e Alvito, è il momento di scoprire Vicalvi insieme a Claudio e Marco Paniccia, due voci autorevoli del patrimonio culturale del suggestivo e antico borgo. La nostra narratrice, invece, sarà la giovane Elisa Battaglione, che con il suo entusiasmo e la sua voce saprà coinvolgere la nostra immaginazione. “Una Passeggiata nella Storia” è molto più di un’escursione. È un’esperienza condivisa che unisce generazioni, valorizza i piccoli borghi, stimola la curiosità e crea comunità. È turismo lento, sostenibile, responsabile. È camminare insieme, per non dimenticare. Si ringraziano per il supporto il Comune di Vicalvi, Provincia Creativa, Consiglio regionale del Lazio, Ciociaria Turismo, Antonio Vano guida ambientale, Associazione Diversamente Giovani e Pro Loco Vicalvi

