Vicalvi – Prima Edizione della Mostra dei Presepi: un evento di spiritualità, cultura e comunità

L’8 dicembre prossimo, la comunità di Vicalvi vivrà un pomeriggio di festa, spiritualità e solidarietà con la Prima Edizione della Mostra dei Presepi, evento organizzato dal Comitato Spontaneo Pro San Francesco in collaborazione con l’Associazione Diversamente Giovani di Vicalvi.

Si inizierà alle 16:00 con la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Parroco di Vicalvi, Don Antonio Lecce. A seguire, i bambini della comunità intoneranno canti natalizi, donando un tocco di gioia e tradizione all’evento. Verrà, quindi, celebrata la benedizione dei presepi, simbolo per eccellenza del Natale e della tradizione cristiana. I presepi, prestiti di associazioni locali e cittadini privati, saranno esposti in vari angoli della chiesa. Inoltre sarà allestito un mercatino i cui proventi saranno destinati alla raccolta fondi per cura della Chiesa di San Francesco, un luogo che necessita di continui interventi per preservarne la bellezza e la funzione spirituale.

L’evento si concluderà con una merenda comunitaria, un momento di socializzazione e condivisione che contribuirà a rafforzare il legame tra i partecipanti, confermando l’importanza di iniziative che promuovono la coesione sociale.

Questa manifestazione è solo l’ultimo atto di un impegno costante da parte del Comitato Spontaneo Pro San Francesco, un gruppo di cittadini uniti dalla volontà di fare rinascere la Chiesa di San Francesco come centro spirituale, culturale e comunitario.

L’obiettivo del Comitato Spontaneo Pro San Francesco è rendere la Chiesa un punto di riferimento non solo per i fedeli, ma per l’intera comunità, un luogo di incontro, dialogo e riflessione che possa ispirare le future generazioni. La Chiesa, infatti, non deve essere solo un luogo di culto, ma anche un centro di cultura, dove i valori di fraternità e rispetto per il creato, tipici degli insegnamenti di San Francesco, possano risuonare con forza per tutti.

INFO: Orario evento: 8 dicembre 2024, dalle 16:00 Luogo: Chiesa di San Francesco, Vicalvi (Fr).

Per maggiori informazioni, contattare il Comitato Spontaneo Pro San Francesco

cs.prosanfrancesco@gmail.com