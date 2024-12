VICALVI – Il Brig. RENATO TATANGELO va in congedo

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri il 28 gennaio 1983, dopo 41 anni, 10 mesi e 5 giorni lascia il servizio attivo il Brigadiere Capo Renato TATANGELO. L’ultimo giorno di servizio, al compimento del 60esimo anno di età, è il 3 dicembre. Lo ha salutato, in questi giorni, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, che lo ha ricevuto nel suo ufficio e si è intrattenuto a parlare con il Brigadiere, condividendo il racconto delle tante esperienze vissute in tutti questi anni. Originario di Sora, il Brigadiere TATANGELO, dopo il Corso effettuato presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, ha presentato servizio dapprima in Campania dove ha servito nelle Stazioni Carabinieri Striano e Frattamaggiore. Nel 1988 è stato trasferito alla Stazione di Lugo dei Marsi (AQ). Da qui, è rimasto per molti anni nella marsica, prestando servizi nelle Stazioni di San Benedetto dei Marsi (AQ), Scurcola Marsicana (AQ) e infine nelle Stazioni di San Vincenzo Valle Roveto (AQ), fino alla sua soppressione, per poi essere assunto in forza alla Stazione di Balsorano (AQ), dove è rimasto dal 2001 fino al giugno del 2024, quando ha deciso di trasferirsi a Vicalvi (FR) dove ha svolto gli ultimi mesi di servizio.

Un modo, descrive il Brigadiere TATANGELO, per non soffrire troppo l’addio all’Arma in servizio, dopo tanti anni nello stesso comando sarebbe stato ancora più difficile.

Renato TATANGELO ha frequentato nell’anno 2014 il Corso per Vice Brigadieri dell’Arma, ed ha comandato per più periodi non soltanto la Stazione di Balsorano, in assenza del Comandante titolare, ma anche quella di Morino (AQ) per più periodi. Paracadutista e Operatore dei Servizi Sociali, il Brig. Ca. TATANGELO è molto impegnato nel sociale e a Sora, dove vive con la moglie, la signora Sara, ed i figli, saprà farsi apprezzare per disponibilità e capacità.

Ha già condiviso queste idee con il Comandante Provinciale e con il Comandante della Compagnia di Sora e della Stazione di Vicalvi, il Mar. Ca. Simona Porrelli, suo ultimo comandante.

A lui il saluto ed un grosso in bocca al lupo dalle autorità locali e da tutta l’Arma dei Carabinieri.