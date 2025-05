Vicalvi, festeggiamenti in onore del Santo Patrono: un pomeriggio ricco di appuntamenti

Il Comune di Vicalvi si prepara a vivere un pomeriggio ricco di appuntamenti Sabato 24 Maggio, con un programma variegato che spazia dalla letteratura alla tradizione religiosa alla musica.

Si inizierà alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale con la presentazione del libro “UNO E 50” di Maria Antonietta Rea. L’evento sarà un’occasione per incontrare l’autrice e scoprire la storia di Michele Rea, un ragazzino strappato alla sua famiglia e costretto a lavorare in una vetreria in Francia alla fine del XIX secolo. Presenterà l’incontro il Professor Lucio Meglio, mentre Don Antonio Lecce proporrà una sua riflessione.

Seguiranno alle ore 18.30 le solenni celebrazioni in onore del Santo Patrono di Vicalvi, San Bernardino, per un momento di profonda devozione e tradizione.

La serata si concluderà con l’ evento musicale “NOTE nei BORGHI”, organizzato da Provincia Creativa. A partire dalle ore 20:30 in Piazza G. Marconi, si esibiranno Vittorio Oi al pianoforte, Fabrizio Bartolini alla batteria, Giuseppe Palombo al basso elettrico ed Emily Rinaldi alla voce

È previsto anche un momento di convivialità con una degustazione aperta a tutti.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza tutta e i visitatori a partecipare!