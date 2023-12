Vicalvi, appuntamenti al Convento di San Francesco

Venerdì 29 dicembre 2023 ore 15:30

Il Convento di San Francesco di Vicalvi torna ad essere protagonista in un pomeriggio ricco di appuntamenti.

Si inizia alle 15:30 con l’intervento dell’Architetto Angelo Ianni, che illustrerà la storia del Convento, che la tradizione vuole sia stato fondato dallo stesso San Francesco e del cui passaggio in questi luoghi riferiscono molte fonti.

Seguirà un Convegno intitolato Il Francescanesimo in Valle di Comino, che vedrà come relatori il Presidente dell’Associazione Genesi Domenico Cedrone, il Preside Luigi Gulia e il Professore Lucio Meglio.

Si terminerà con il Concerto dell’Orchestra da Camera di Frosinone, che ci intratterrà con un Omaggio a Ennio Morricone.

In questa occasione sarà possibile tornare ad ammirare il Presepe, rimesso a nuovo e allestito da un piccolo gruppo di cittadini volontari, per ricordare quello ideato per la prima volta da San Francesco a Greccio nel 1223, Ottocento anni fa.

COMUNICATO STAMPA Consigliera con Delega alla Cultura Mariarosaria Ianni