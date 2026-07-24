Vibrazioni, due giovedì speciali a Ceccano: “Concerto di musica barocca” e “UttriFest”

L’Estate Ceccanese, dopo “Festival Alviti” e “Festa di San Giovanni”, continua con due eventi speciali dell’unica manifestazione finanziata dalla Regione a un Comune ciociaro per lo spettacolo dal vivo.

L’Estate Ceccanese, dopo il XVIII “Festival Francesco Alviti” e la patronale “Festa di San Giovanni”, entra nel vivo della manifestazione “Vibrazioni – Le Feste di Ceccano” con un doppio evento fissato dall’Amministrazione Querqui nel mese di luglio per poi protrarsi in crescendo fino al prossimo mese di settembre.

Giovedì 23 luglio, alle ore 18.30, la città si ferma per un appuntamento speciale. Nell’auditorium della biblioteca comunale, intitolata al pedagogista Filippo Maria De Sanctis, arriva il “Concerto di musica barocca”, uno dei momenti più raffinati dell’unica rassegna artistica finanziata dalla Regione Lazio a un Comune ciociaro in risposta al bando regionale per lo spettacolo dal vivo.

Giovedì 30 luglio, alle ore 21, ci si sposterà invece in una Villa Comunale di Ceccano trasformata in un grande circo a cielo aperto. “UttriFest è una serata di teatro, giocoleria e circo di strada dedicata ai più piccoli, un appuntamento pensato per far vivere alle famiglie una notte di meraviglia e divertimento condiviso.

«“Vibrazioni – dichiarano all’unisono il sindaco, Andrea Querqui, e l’assessore Alessandro Ciotoli (Cultura) – continua a raccontare Ceccano attraverso linguaggi diversi, capaci di parlare a ogni età e di riempire le sere d’estate con occasioni di incontro genuino tra famiglie, bambini e comunità».

Concerto di musica barocca con Patmia, Mattacchione e Tiberia

Sul palco tre musicisti di grande talento portano il pubblico dentro un’epoca fatta di eleganza e precisione sonora. Angelo Patamia al flauto traverso, Francesco Maria Mattacchione al violoncello e Riccardo Tiberia al clavicembalo compongono un trio capace di restituire tutta la profondità della musica barocca, tra atmosfere intime e sonorità che sanno ancora emozionare a distanza di secoli. Il programma attraversa pagine di Carl Philipp Emanuel Bach, Alessandro Scarlatti, Wilhelm Friedemann Bach e Johann Christian Bach, un percorso che intreccia la scuola tedesca e quella italiana in un dialogo musicale raffinato.

La serata ha un valore ancora più speciale perché accompagna la presentazione del disco registrato dal trio per la prestigiosa casa discografica Da Vinci Classics, con una parte del programma dedicata a un compositore italiano. A conclusione del concerto una cerimonia ufficiale sancirà la catalogazione dell’opera e la donazione di una copia al Comune di Ceccano, che troverà casa nella Biblioteca Comunale come patrimonio permanente della città.

UttriFest by Karakasciò – Teatro, giocoleria e circo di strada per bambini

Il nome nasce da “uttri”, la parola della nostra tradizione dialettale che indica proprio i bambini, ed è un omaggio diretto a chi questa festa la vivrà con gli occhi più curiosi e sinceri. A cura del Circus Karakasciò, la serata porta in scena artisti capaci di incantare grandi e piccoli con giocoleria, acrobazie e momenti di teatro di strada, in un susseguirsi di emozioni pensate per stupire senza mai perdere il sorriso.