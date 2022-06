VIAGGIO NEL TEMPO presso il Vallone di Aquino, domenica si inaugura

Come noto, dal 26 giugno al 4 settembre per tutti i week-end, compreso il giorno di Ferragosto, presso il Vallone di Aquino in provincia di Frosinone, sarà allestito un parco divertimenti aperto a famiglie e a tutti coloro che vorranno venire a divertirsi.

L’obiettivo è quello di valorizzare la Ciociaria, la Città di Aquino e creare una realtà di svago, positiva e di collaborazione.

L’evento è fortemente voluto dall’azienda Meta Lux dei fratelli Meta, Gianni e Fabrizio Meta, l’organizzatrice madre del parco divertimenti a cui si affiancano le due associazioni artistiche “Aedo Studio” sotto la direzione di Oreste Capoccia e “la Macchia” sotto la direzione di Pierluigi Polisena.

Mascotte dell’evento è l’eccentrico DR Lux, scienziato pazzo che è riuscito a inventare un treno del tempo con cui ha intrapreso numerosi viaggi in diverse epoche storiche invitando all’interno del parco dinosauri, preistorici, antichi egizi, cowboys e indiani d’America divisi in quattro aree tematiche. All’interno del parco saranno allestiti degli spettacoli d’intrattenimento durante i quali il pubblico potrà interagire in prima persona, dei giochi per bambini come i lego giganti, dei giochi di gruppo proposti dal team degli intrattenitori, dei dinosauri giganti realizzati completamente a mano. Oltre all’intrattenimento sarà allestita un’area food ben fornita con panini, pizza, birra, gelati, caramelle e cibi per celiaci e intolleranti al lattosio.

Anche gli amici a quattro zampe sono ben accetti, per dare a tutti la possibilità di usufruire del parco nel migliore dei modi.

Domenica 26 giugno 2022 si inaugura, alla presenza di tutte le autorità civili del territorio il centro di attrazione che caratterizzerà l’ospitalità e il divertimento dell’estate appena iniziata.

Appuntamento, quindi, ad Aquino per grandi e piccini.

COMUNICATO STAMPA